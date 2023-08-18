Иркутянин из страха перед 5G поджёг вышку сотовой связи



Следователям он рассказал, что ночью взял специально купленную для этого горючую жидкость, при помощи которой поджёг провода трансформатора. А утром сфотографировал случившееся и отправил сообщение о проблемах с электроэнергией в официальное сообщество ГУ МВД России по Иркутской области в социальной сети «ВКонтакте».







Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённое путем поджога». Максимальная санкция – до пяти лет лишения свободы.







В Иркутске задержали подозреваемого в поджоге оборудования для вышки сотовой связи. Мужчина решил уничтожить её, начитавшись интернете информации о якобы «вреде 5G». По мнению иркутянина, «излучатель» мешал ему спать и вызывал «боль в глазных яблоках».- Сообщение о возгорании трансформаторных проводов, ведущих к оборудованию сотовой связи, поступило в дежурную часть полиции в ночь с 25 на 26 июля. В результате распространения пламени выведена из строя базовая станция и повреждено оборудование одного из провайдеров на сумму свыше 300 тысяч рублей. Изучив обстоятельства случившегося, полицейские пришли к выводу, что огонь возник в результате поджога. Оперативники установили записи камер наблюдения, которые зафиксировали направление движения вероятного поджигателя, уходившего с места происшествия после 3 часов ночи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.Сотрудники уголовного розыска вместе с сотрудниками УФСБ установили личность поджигателя и задержали. Им оказался 41-летний нигде не работающий мужчина, который вместе со своей мамой живёт в многоквартирном доме неподалёку. Он не стал отрицать причастности к содеянному и пояснил, что около двух лет читал статьи о влиянии сотовой связи на окружение.