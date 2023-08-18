В Иркутской области произошёл крупный пожар в гипермаркете

Огонь охватил 800 квадратных метров



Пожар на площади 800 кв. м произошёл утром 18 августа в гипермаркете «Экономия» в городе Усть-Илимск Иркутской области.



- В 09:15 в пожарно-спасательную службу Усть-Илимска поступило сообщение о пожаре в здании гипермаркета «Экономия» на улице 50 лет ВЛКСМ. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



В тушении задействовано семь пожарных расчётов, 18 человек.



Информация уточняется.

