В Иркутской области произошёл крупный пожар в гипермаркете

Огонь охватил 800 квадратных метров
Пожар на площади 800 кв. м произошёл утром 18 августа в гипермаркете «Экономия» в городе Усть-Илимск Иркутской области.
- В 09:15 в пожарно-спасательную службу Усть-Илимска поступило сообщение о пожаре в здании гипермаркета «Экономия» на улице 50 лет ВЛКСМ. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались семь человек. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
В тушении задействовано семь пожарных расчётов, 18 человек.
Информация уточняется.
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