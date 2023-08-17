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В Иркутской области на Ангаре затопило баржу с углём

В Иркутской области на Ангаре затопило баржу с углём
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Принимаются меры по поднятию баржи

17 августа в акватории реки Ангара в Свирском районе Иркутской области затопило баржу с углём. Произошло это в 144 км от Свирского речного порта в районе острова Верхулай.

Пострадавших нет.

На место происшествия выехали транспортные полицейские, сотрудники Иркутского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, представители ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна», АО «Восточно-Сибирское речное пароходство».

- В настоящее время принимаются меры по поднятию баржи, а также обеспечению безопасности судоходства на данном участке водного объекта, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
река

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