Принимаются меры по поднятию баржи
17 августа в акватории реки Ангара в Свирском районе Иркутской области затопило баржу с углём. Произошло это в 144 км от Свирского речного порта в районе острова Верхулай.
Пострадавших нет.
На место происшествия выехали транспортные полицейские, сотрудники Иркутского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, представители ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна», АО «Восточно-Сибирское речное пароходство».
- В настоящее время принимаются меры по поднятию баржи, а также обеспечению безопасности судоходства на данном участке водного объекта, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
В Иркутской области на Ангаре затопило баржу с углём
Происшествия, Фото:
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