В Иркутской области на Ангаре затопило баржу с углём

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Принимаются меры по поднятию баржи



17 августа в акватории реки Ангара в Свирском районе Иркутской области затопило баржу с углём. Произошло это в 144 км от Свирского речного порта в районе острова Верхулай.



Пострадавших нет.



На место происшествия выехали транспортные полицейские, сотрудники Иркутского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, представители ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна», АО «Восточно-Сибирское речное пароходство».



- В настоящее время принимаются меры по поднятию баржи, а также обеспечению безопасности судоходства на данном участке водного объекта, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

