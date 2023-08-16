Возбуждено уголовное дело
В Братске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».
По версии следствия, с января по март текущего года руководитель строительной организации не выплачивал заработную плату шести работникам на общую сумму более 780 тысяч рублей. Люди оказались в трудном материальном положении, их конституционное право на своевременную и полную оплату труда было нарушено.
В настоящее время следователями СК проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Братске шести работникам стройфирмы задолжали почти 800 тысяч
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Возбуждено уголовное дело
Водитель Honda Fit врезался в столб и вылетел на «встречку»
Ранее там обнаружили труп погибшей от бешенства лисы
Проезд транспорта не ограничили
Мужчина перевернулся на мотоцикле, не имея защитного шлема и экипировки
Молодой человек трудится на производственном предприятии
Ряд улиц остались без электроэнергии
Водитель не справился с управлением и вылетел с трассы
После нападения рептилии ребёнку стало плохо
Только за сутки зарегистрировано пять таких случаев
Суд остался непреклонен
Дебошир приехал из Ленинградской области
Изначально он пришёл в магазин, чтобы купить одежду
Вор залез в окно гостиницы
Тело мальчика с вечера ищут спасатели и полиция