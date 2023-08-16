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В Братске шести работникам стройфирмы задолжали почти 800 тысяч

В Братске шести работникам стройфирмы задолжали почти 800 тысяч
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Возбуждено уголовное дело

В Братске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

По версии следствия, с января по март текущего года руководитель строительной организации не выплачивал заработную плату шести работникам на общую сумму более 780 тысяч рублей. Люди оказались в трудном материальном положении, их конституционное право на своевременную и полную оплату труда было нарушено.

В настоящее время следователями СК проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. 
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