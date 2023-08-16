В Братске шести работникам стройфирмы задолжали почти 800 тысяч

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Возбуждено уголовное дело



В Братске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».



По версии следствия, с января по март текущего года руководитель строительной организации не выплачивал заработную плату шести работникам на общую сумму более 780 тысяч рублей. Люди оказались в трудном материальном положении, их конституционное право на своевременную и полную оплату труда было нарушено.



В настоящее время следователями СК проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

