В Иркутской области в ДТП погибла пассажирка Toyota Ractis

Водитель не справился с управлением и вылетел с трассы
16 августа в Братском районе Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизнь 43-летней женщины. Авария произошла ночью на 204 км федеральной трассы «Вилюй».
- 35-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Рактис», на спуске дороги не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В результате ДТП женщина, сидевшая на заднем пассажирском сидении, скончалась до приезда скорой помощи. Водитель, а также ещё один пассажир получили травмы различной степени тяжести.
Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.
Водитель не справился с управлением и вылетел с трассы
После нападения рептилии ребёнку стало плохо
Только за сутки зарегистрировано пять таких случаев
Суд остался непреклонен
Дебошир приехал из Ленинградской области
Изначально он пришёл в магазин, чтобы купить одежду
Вор залез в окно гостиницы
Тело мальчика с вечера ищут спасатели и полиция
Игравшие дети случайно попали снежком в проезжавший мимо автомобиль
Она скончалась в больнице
Наезд произошёл во дворе дома
В Оке обесточило сразу несколько сёл
Он погиб на реке Уда
Водитель пытался списать вину на покойного пассажира
Здесь под поезд попала девочка