В Иркутской области в ДТП погибла пассажирка Toyota Ractis





16 августа в Братском районе Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизнь 43-летней женщины. Авария произошла ночью на 204 км федеральной трассы «Вилюй».- 35-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Рактис», на спуске дороги не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.В результате ДТП женщина, сидевшая на заднем пассажирском сидении, скончалась до приезда скорой помощи. Водитель, а также ещё один пассажир получили травмы различной степени тяжести.Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.