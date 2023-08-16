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В Иркутской области в ДТП погибла пассажирка Toyota Ractis

В Иркутской области в ДТП погибла пассажирка Toyota Ractis
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель не справился с управлением и вылетел с трассы

16 августа в Братском районе Иркутской области произошло ДТП, унёсшее жизнь 43-летней женщины. Авария произошла ночью на 204 км федеральной трассы «Вилюй».

- 35-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Рактис», на спуске дороги не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


В результате ДТП женщина, сидевшая на заднем пассажирском сидении, скончалась до приезда скорой помощи. Водитель, а также ещё один пассажир получили травмы различной степени тяжести.

Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.
ДТП смерть

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