Схему обмана быстро распознали сотрудницы банка
Обманутый пожилой иркутянин оформил на своё имя кредит на 200 тысяч рублей, обналичил средства и уже готовился перечислить их телефонным аферистам, но две сотрудницы банка распознали обман и отговорили его. В отделе полиции он на видео рассказал о случившемся и поблагодарил женщин, имена которых не запомнил.
Инцидент произошёл в городе Иркутске. В отдел полиции, расположенный в микрорайоне Солнечный, обратился взволнованный мужчина. Он рассказал, что несколько часов назад ему звонили незнакомцы, представились сотрудниками банка и следователями. Они озвучили историю о якобы оформленном на имя пенсионера кредите, необходимости опередить мошенников и содействовать в их поимке. Считая, что спасает средства и оказывает помощь оперативникам, мужчина пришёл в отделение банка, оформил заем, снял более 200 тысяч рублей и привёз к банкомату в офис другой финансовой организации, расположенный на улице Байкальская.
Однако там бдительные сотрудницы сразу заметили нехарактерное поведение клиента. Расспросив мужчину, они узнали распространённую у мошенников схему хищения денег. Затем сотрудницы банка убедили клиента прекратить телефонный разговор с собеседниками, позвонить родственникам и отправиться в полицию.
Оказавшись в отделе, мужчина осознал, что из-за своей доверчивости едва не стал должником. Полицейским он подробно изложил обстоятельства случившегося и отметил, что очень благодарен сотрудницам банка, имён которых в волнительной ситуации не запомнил.
- Большое, огромадное спасибо девчонкам – работникам банка, вовремя пресекли это дело, вызвали полицию, - поблагодарил мужчина.
Полицейские проводят проверку по указанным фактам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Пожилой иркутянин едва не отдал мошенникам кредитные 200 тысяч
Происшествия, Фото:
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