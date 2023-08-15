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Пожилой иркутянин едва не отдал мошенникам кредитные 200 тысяч

Пожилой иркутянин едва не отдал мошенникам кредитные 200 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Схему обмана быстро распознали сотрудницы банка

Обманутый пожилой иркутянин оформил на своё имя кредит на 200 тысяч рублей, обналичил средства и уже готовился перечислить их телефонным аферистам, но две сотрудницы банка распознали обман и отговорили его. В отделе полиции он на видео рассказал о случившемся и поблагодарил женщин, имена которых не запомнил.

Инцидент произошёл в городе Иркутске. В отдел полиции, расположенный в микрорайоне Солнечный, обратился взволнованный мужчина. Он рассказал, что несколько часов назад ему звонили незнакомцы, представились сотрудниками банка и следователями. Они озвучили историю о якобы оформленном на имя пенсионера кредите, необходимости опередить мошенников и содействовать в их поимке. Считая, что спасает средства и оказывает помощь оперативникам, мужчина пришёл в отделение банка, оформил заем, снял более 200 тысяч рублей и привёз к банкомату в офис другой финансовой организации, расположенный на улице Байкальская.

Однако там бдительные сотрудницы сразу заметили нехарактерное поведение клиента. Расспросив мужчину, они узнали распространённую у мошенников схему хищения денег. Затем сотрудницы банка убедили клиента прекратить телефонный разговор с собеседниками, позвонить родственникам и отправиться в полицию.

Оказавшись в отделе, мужчина осознал, что из-за своей доверчивости едва не стал должником. Полицейским он подробно изложил обстоятельства случившегося и отметил, что очень благодарен сотрудницам банка, имён которых в волнительной ситуации не запомнил.

- Большое, огромадное спасибо девчонкам – работникам банка, вовремя пресекли это дело, вызвали полицию, - поблагодарил мужчина.

Полицейские проводят проверку по указанным фактам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. 
мошенничество кредиты Иркутск

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