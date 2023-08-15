В Иркутской области задержали пьяную 16-летнюю байкершу

Школьница перевозила стоявшего пассажира
Вечером 12 августа в городе Черемхово Иркутской области полицейские обратили внимание на мотоцикл без государственного номера, который двигался по улице Ворса. Водитель перевозил стоявшего пассажира, у обоих отсутствовали мотошлемы. Позже мотоциклиста остановили, а пассажир убежал в лес.
Выяснилось, что мотоциклом «Альфа» управляла 16-летняя школьница. У неё имелись признаки алкогольного опьянения.
- На место происшествия была приглашена мать несовершеннолетней, в присутствии которой проведена процедура освидетельствования на состояние опьянения. Прибор показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Инспекторы ДПС в отношении школьницы возбудили четыре административных производства.
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Происшествия, Фото:
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