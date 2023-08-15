В Иркутской области задержали пьяную 16-летнюю байкершу

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Школьница перевозила стоявшего пассажира



Вечером 12 августа в городе Черемхово Иркутской области полицейские обратили внимание на мотоцикл без государственного номера, который двигался по улице Ворса. Водитель перевозил стоявшего пассажира, у обоих отсутствовали мотошлемы. Позже мотоциклиста остановили, а пассажир убежал в лес.



Выяснилось, что мотоциклом «Альфа» управляла 16-летняя школьница. У неё имелись признаки алкогольного опьянения.



- На место происшествия была приглашена мать несовершеннолетней, в присутствии которой проведена процедура освидетельствования на состояние опьянения. Прибор показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Инспекторы ДПС в отношении школьницы возбудили четыре административных производства.





