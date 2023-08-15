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В Иркутской области задержали пьяную 16-летнюю байкершу

В Иркутской области задержали пьяную 16-летнюю байкершу
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Школьница перевозила стоявшего пассажира

Вечером 12 августа в городе Черемхово Иркутской области полицейские обратили внимание на мотоцикл без государственного номера, который двигался по улице Ворса. Водитель перевозил стоявшего пассажира, у обоих отсутствовали мотошлемы. Позже мотоциклиста остановили, а пассажир убежал в лес.

Выяснилось, что мотоциклом «Альфа» управляла 16-летняя школьница. У неё имелись признаки алкогольного опьянения.

- На место происшествия была приглашена мать несовершеннолетней, в присутствии которой проведена процедура освидетельствования на состояние опьянения. Прибор показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Инспекторы ДПС в отношении школьницы возбудили четыре административных производства.


ГИБДД мотоциклисты алкогольное опьянение

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