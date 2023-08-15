15 августа

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В Иркутске из-за ливня подтопило дороги и здания

В Иркутске из-за ливня подтопило дороги и здания
Происшествия,  Фото:администрация Иркутска
Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы

14 августа в Иркутске прошёл ливень. Большая часть осадков зарегистрирована в Октябрьском районе: там подтопило низменные участки дорог, придомовые территории, здания, сообщила пресс-служба городской администрации.

По поручению мэра Руслана Болотова коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Последствия ливня устраняют во всех районах города.

Сотрудники аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный город» откачивают воду на первом этаже в здании на улице Депутатская. Специалисты комитета по управлению Октябрьским округом обследуют многоквартирные дома и дворовые территории по заявкам жителей.

– Ливень прекратился, вода постепенно уходит с пониженных участков. Специалисты МУП «Иркутскавтодор» прочищают колодцы и лотки ливневой канализации, – рассказал заместитель мэра – председатель комитета по управлению Октябрьским округом Георгий Комаров.

Также произошло аварийное отключение электроснабжения в Правобережном округе, частично на улицах: Октябрьской Революции, Красноказачья, Иосифа Уткина, Фридриха Энгельса, Ямская, Горная, Софьи Перовской, Декабрьских Событий. Восстановительные работы проводятся силами ЮЭС ОАО «Иркутская электросетевая компания».
подтопление

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