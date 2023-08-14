В Иркутской области зафиксировали рекордное число укушенных змеями детей

Происшествия, Фото: Ивано-Матрёнинская детская больница

Все их покусали ядовитые змеи в разных районах



В июле в отделение острых отравлений Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутске поступили семь юных пациентов, укушенных ядовитыми змеями. Это рекордное количество: обычно семь-восемь человек госпитализируют в течение всего лета, сообщили в больнице.



— Это первый случай в моей практике, чтобы одновременно в стационаре находились на лечении пять детей, и у всех пятерых место укуса – левая нога, - отметила, врач-токсиколог, заведующая отделением острых отравлений Анастасия Немцева. – Все дети были укушены ядовитыми змеями в разных районах Иркутской области, поэтому назвать какие-то наиболее опасные районы сложно – змеи есть везде.



Три ребёнка поступили из Большого Голоустного – все трое находились в посёлке на отдыхе. Один пациент – из посёлка Бохан: девочка гуляла по берегу реки и не заметила змею, наступив на неё. Змея вцепилась в ногу ребёнка так, что её с трудом сняли, и онауспело выпустить много яда. Девочка получила серьёзное отравление и до сих пор находится на лечении в стационаре.



Также в больницу обратились родители детей из Черемховского района и из Слюдянки. В первом случае ребёнок также наступил на змею на берегу реки, во втором – в лесу. Папа с сыном были в тайге, шли друг за другом. Мужчина шёл вперед и перешагнул змею, не заметив её, а ребёнок из-за меньшей ширины шага поставил ногу прямо на неё.



Двух детей гадюки укусили за руку: один ребёнок поскользнулся и упал прямо на змею, и та от испуга укусила его два раза – в указательный и средний пальцы. А вот второй увидел змею, пытался догнать и поймать её.





- В нашем регионе встречаются представители двух семейств ядовитых змей: гадюковые и гремучники. Часто, увидев змею, люди думают, что это безобидный милый ужик, его можно поймать и погладить, но необходимо знать, что это может оказаться гадюка или щитомордник, - считает Анастасия Анатольевна. - Яд змей - сложный комплекс биологически активных веществ, основными из которых являются протеины. Оба семейства пресмыкающихся имеют почти одинаковый набор белковых неферментных токсинов и ферментов. Эти вещества действуют в основном на свертывающую систему крови и приводят к развитию диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови. Также они обладают гемолизирующим и цитолитическим действием, которое приводит к развитию всех основных симптомов, возникающих при укусе змеи: геморрагический отек конечности, сильная боль в месте в месте укуса и общая интоксикация организма: сонливость, слабость, головокружение, головная боль, тошнота, рвота, обмороки.



Наиболее опасны укусы змей в шею, лицо, волосистую часть головы. Чем выше температура воздуха, тем быстрее развивается интоксикация и тем сильнее выражены симптомы.



Родители должны объяснить детям, что сейчас змею можно встретить везде, и нужно быть внимательным, смотреть под ноги – в лесу, на берегу реки, в поле и даже на собственной даче. Собираясь в лес, нужно надеть высокие ботинки или резиновые сапоги, плотные брюки, идти с палкой для обследования опасных мест. Змея первой не нападает – она лишь защищается, и кусает с целью самозащиты. Нельзя гоняться за змеей и ловить её, «чтобы посмотреть»; перспектива быть укушенным весьма велика.



Что делать, если несмотря на все меры предосторожности, змея все-таки укусила?



Нельзя поить укушенного человека алкоголем, накладывать жгут, разрезать ножом или прижигать место укуса. Последние действия могут привести к некрозу тканей.



- Яд из раны нужно отсосать, причём важно сделать это в течение 5-7 минут после укуса, позже это будет уже бесполезно, - рассказывает Анастасия Немцева. – Для этого следует широко захватить место укуса в складку и быстрым нажимом выдавить из раны каплю жидкости, после чего ранка становится зияющей, и из нее возможно высосать ртом серозную или кровянистую жидкость. Сплюнуть, прополоскать рот водой. Повторить процедуру. Если все сделано правильно, то от 20 до 40% яда убирается из раны. Это достаточное количество для облегчения состояния укушенного.



Очень важно, чтобы у человека, который будет это делать, в полости рта не было никаких ранок, повреждений или открытых поверхностей (недавнее удаление зуба, например, или кариозные полости). Через эти ранки яд быстро попадёт в кровеносное русло, в мозг, и этот человек может погибнуть очень быстро. Но если у человека нет проблем в ротовой полости, помочь пострадавшему можно без страха, так как через рот и через желудок яд не всасывается и никакого токсичного действия на организм не оказывает. Отлично для отсасывания яда подходит молокоотсос, но вряд ли кто-то будет брать его с собой в тайгу или на прогулку.



После этого место укуса нужно обработать любым антисептиком, который есть под рукой – йод, зелёнка, перекись водорода. Потом сделать нетугую сухую повязку и зафиксировать укушенную конечность, как при переломе (любым способом) и обеспечить максимальный покой. Транспортировать человека нужно в горизонтальном положении, очень бережно, даже нежно. Нельзя дергать, заставлять идти или бежать до машины, больницы и т.д. Главное, помните: чем больше двигается или шевелится пораженная конечность, тем быстрее и сильнее происходит распространение яда по лимфатической и кровеносной системам пострадавшего.



Что ещё можно сделать? Укрыть человека, чтобы не мерз, дать горячее питье. Если с собой есть антигистаминные средства – дать в возрастной дозировке. И обязательно транспортировать в ближайшее медучреждение, где окажут медицинскую помощь.

