В Иркутске утонул мужчина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Тело погибшего на берег подняли очевидцы



Во время купания в заливе Ангары в Иркутске утонул мужчина. Трагедия произошла в воскресенье, 13 августа.



Тело утонувшего на берег подняли очевидцы, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.



В ведомстве добавили, что в регионе нет безопасных, специально оборудованных для купания мест.

