Тело погибшего на берег подняли очевидцы
Во время купания в заливе Ангары в Иркутске утонул мужчина. Трагедия произошла в воскресенье, 13 августа.
Тело утонувшего на берег подняли очевидцы, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
В ведомстве добавили, что в регионе нет безопасных, специально оборудованных для купания мест.
В Иркутске утонул мужчина
Происшествия, Фото:
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