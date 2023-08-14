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В Иркутске утонул мужчина

В Иркутске утонул мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Тело погибшего на берег подняли очевидцы

Во время купания в заливе Ангары в Иркутске утонул мужчина. Трагедия произошла в воскресенье, 13 августа.

Тело утонувшего на берег подняли очевидцы, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

В ведомстве добавили, что в регионе нет безопасных, специально оборудованных для купания мест.
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