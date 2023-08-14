В Улан-Удэ пьяную посетительницу ночного клуба обокрали на танцполе

Вор также был пьян



В дежурную часть отдела полиции № 2 в Улан-Удэ поступило заявление о краже от 23-летней горожанки. Девушка рассказала, что неизвестный украл в ночном клубе её мобильный телефон стоимостью 50 тысяч рублей.



Оперативники уголовного розыска раскрыли кражу. Вором оказался 19-летний житель Поселья, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Следователю подозреваемый признался, что украл телефон из кармана пиджака девушки, находясь на танцполе. Он воспользовался нетрезвым состоянием девушки и незаметно вытащил телефон во время танца. Свой поступок молодой человек объяснил алкогольным опьянением.



Смартфон изъят и будет возвращён законной владелице. Отметим, что потерпевшая, обнаружив пропажу смартфона, незамедлительно заблокировала «мобильный банк».



Задержанный не работает, ранее не судим. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража», продолжается.

