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В Улан-Удэ пьяную посетительницу ночного клуба обокрали на танцполе

В Улан-Удэ пьяную посетительницу ночного клуба обокрали на танцполе
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор также был пьян

В дежурную часть отдела полиции № 2 в Улан-Удэ поступило заявление о краже от 23-летней горожанки. Девушка рассказала, что неизвестный украл в ночном клубе её мобильный телефон стоимостью 50 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска раскрыли кражу. Вором оказался 19-летний житель Поселья, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Следователю подозреваемый признался, что украл телефон из кармана пиджака девушки, находясь на танцполе. Он воспользовался нетрезвым состоянием девушки и незаметно вытащил телефон во время танца. Свой поступок молодой человек объяснил алкогольным опьянением.

Смартфон изъят и будет возвращён законной владелице. Отметим, что потерпевшая, обнаружив пропажу смартфона, незамедлительно заблокировала «мобильный банк».

Задержанный не работает, ранее не судим. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража», продолжается. 
кража

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