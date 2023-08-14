В Улан-Удэ из-за непотушенной сигареты вспыхнули надворные постройки

Огонь охватил баню и гараж на одной из улиц
Возгорание произошло вечером 13 августа в столице Бурятии. В центральный пункт пожарной связи поступило сообщение, что на улице Псковская полыхают надворные постройки.
Туда сразу же отправились сотрудники пожарно-спасательных частей № 3 и 72 Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Когда они прибыли на место, пламя уже охватило баню и перекинулось на кровлю стоящего рядом гаража.
На тушение возгорания площадью 16 квадратных метров ушло около 20 минут. При пожаре никто не пострадал. Предварительная причина – неосторожность при курении, рассказали в республиканском управлении МЧС.
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