В Улан-Удэ из-за непотушенной сигареты вспыхнули надворные постройки

Огонь охватил баню и гараж на одной из улиц













Возгорание произошло вечером 13 августа в столице Бурятии. В центральный пункт пожарной связи поступило сообщение, что на улице Псковская полыхают надворные постройки.Туда сразу же отправились сотрудники пожарно-спасательных частей № 3 и 72 Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Когда они прибыли на место, пламя уже охватило баню и перекинулось на кровлю стоящего рядом гаража.На тушение возгорания площадью 16 квадратных метров ушло около 20 минут. При пожаре никто не пострадал. Предварительная причина – неосторожность при курении, рассказали в республиканском управлении МЧС.