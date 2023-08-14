В Иркутской области 17-летний водитель автомобиля на «зебре» сбил девочку

Юноша после случившегося сам пришёл в полицию



12 августа в городе Шелехов Иркутской области несовершеннолетний водитель за рулём Toyota Corona Premio сбил девочку на пешеходном переходе. Наезд произошёл на улице Орловских Комсомольцев в районе строения №95.



Экипаж скорой помощи доставил ребёнка в больницу Иркутска. Врачи диагностировали ей ушибы и ссадины и отпустили домой.



Автомобиль «Тойота» инспекторы ДПС обнаружили припаркованным во дворе неподалёку. Выяснилось, что за рулём находился 17-летний юноша.



- Он пояснил, что после случившегося растерялся, убрал машину с дороги и ушёл, после чего добровольно явился в отдел полиции. В настоящее время с ним работают инспекторы ГИБДД. Автомобиль помещён на специализированную площадку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



На допросе молодой человек описал подробности произошедшего.



- Я увидел, как девочка скребётся по асфальту. Взял её на руки и посадил в машину. Другие водители начали кричать, чтобы я убрал машину с дороги. А женщина орала на меня, что сбил девочку. Скорая приехала, мы с друзьями передали им девочку. Не знал, что мне делать, поставил машину в ограду и пошёл домой. После я взял номер и явился в полицию, - рассказал юноша.



Полицейские выяснили, что мама ребёнка в момент аварии находилась в городе Черемхово, а девочка несколько дней гостила у 25-летней сестры и одна отправилась в магазин.



Полицейские выясняют все обстоятельства и степень вины участников случившегося.



