Юноша после случившегося сам пришёл в полицию
12 августа в городе Шелехов Иркутской области несовершеннолетний водитель за рулём Toyota Corona Premio сбил девочку на пешеходном переходе. Наезд произошёл на улице Орловских Комсомольцев в районе строения №95.
Экипаж скорой помощи доставил ребёнка в больницу Иркутска. Врачи диагностировали ей ушибы и ссадины и отпустили домой.
Автомобиль «Тойота» инспекторы ДПС обнаружили припаркованным во дворе неподалёку. Выяснилось, что за рулём находился 17-летний юноша.
- Он пояснил, что после случившегося растерялся, убрал машину с дороги и ушёл, после чего добровольно явился в отдел полиции. В настоящее время с ним работают инспекторы ГИБДД. Автомобиль помещён на специализированную площадку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
На допросе молодой человек описал подробности произошедшего.
- Я увидел, как девочка скребётся по асфальту. Взял её на руки и посадил в машину. Другие водители начали кричать, чтобы я убрал машину с дороги. А женщина орала на меня, что сбил девочку. Скорая приехала, мы с друзьями передали им девочку. Не знал, что мне делать, поставил машину в ограду и пошёл домой. После я взял номер и явился в полицию, - рассказал юноша.
Полицейские выяснили, что мама ребёнка в момент аварии находилась в городе Черемхово, а девочка несколько дней гостила у 25-летней сестры и одна отправилась в магазин.
Полицейские выясняют все обстоятельства и степень вины участников случившегося.
В Иркутской области 17-летний водитель автомобиля на «зебре» сбил девочку
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