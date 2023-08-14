В Иркутской области в ДТП погиб семилетний мальчик

Происшествия, Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся



Днём 13 августа в Ольхонском районе Иркутской области в ДТП погиб семилетний мальчик. Авария произошла на 65 километре автодороги Баяндай – Еланцы –Хужир.



- По предварительной информации, 27-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Caldina, не справившись с управлением, допустила съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.



В автомобиле находилась семья: муж, жена и трое детей направлялись в село Еланцы. В результате ДТП два ребёнка, один из которых находился в детском кресле, не получили серьёзных травм. Ещё один семилетний мальчик был доставлен в районную больницу, где от полученных травм скончался. Установлено, что ребёнок не был пристёгнут ремнями безопасности.



Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.



