Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся
Днём 13 августа в Ольхонском районе Иркутской области в ДТП погиб семилетний мальчик. Авария произошла на 65 километре автодороги Баяндай – Еланцы –Хужир.
- По предварительной информации, 27-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Caldina, не справившись с управлением, допустила съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.
В автомобиле находилась семья: муж, жена и трое детей направлялись в село Еланцы. В результате ДТП два ребёнка, один из которых находился в детском кресле, не получили серьёзных травм. Ещё один семилетний мальчик был доставлен в районную больницу, где от полученных травм скончался. Установлено, что ребёнок не был пристёгнут ремнями безопасности.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Иркутской области в ДТП погиб семилетний мальчик
Происшествия, Фото:
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