В Улан-Удэ горело кафе «Будамшуу» на Шишковке

Семь человек из него эвакуировались сами

Пожарные поздно вечером 13 августа ликвидировали пожар в здании популярного кафе «Будамшуу» по улице Коллективной, 15 в микрорайоне Шишковка. Двухэтажное строение горело по всей площади - более 200 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

Судя по видео в социальных сетях, первоначально огонь охватил крышу и второй этаж кафе.

«До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались семь человек, - рассказали в МЧС. - Пострадавших нет».

На пожаре работали 25 пожарных и 7 единиц техники.

Пожарным для подачи воды пришлось проложить магистральная линию протяженностью 300 метров. На тушение было подано 5 стволов. Работали три звена газодымозащитной службы. В итоге пожар локализовали на площади в 300 квадратных метров.

Открытое горение ликвидировали к полуночи. Затем спасатели продолжали проливку и разборку конструкций.

Предварительная причина пожара, по информации пожарных, «аварийный режим работы электрооборудования». На месте происшествия работал дознаватель МЧС.