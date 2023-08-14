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В Улан-Удэ горело кафе «Будамшуу» на Шишковке

В Улан-Удэ горело кафе «Будамшуу» на Шишковке
Происшествия,  Фото:пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии

Семь человек из него эвакуировались сами

Пожарные поздно вечером 13 августа ликвидировали пожар в здании популярного кафе «Будамшуу» по улице Коллективной, 15 в микрорайоне Шишковка. Двухэтажное строение горело по всей площади - более 200 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

Судя по видео в социальных сетях, первоначально огонь охватил крышу и второй этаж кафе.

«До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались семь человек, - рассказали в МЧС. -  Пострадавших нет».

На пожаре работали 25 пожарных и 7 единиц техники.

Пожарным для подачи воды пришлось проложить магистральная линию протяженностью 300 метров. На тушение было подано 5 стволов. Работали три звена газодымозащитной службы. В итоге пожар локализовали на площади в 300 квадратных метров.

Открытое горение ликвидировали к полуночи. Затем спасатели продолжали проливку и разборку конструкций.

Предварительная причина пожара, по информации пожарных, «аварийный режим работы электрооборудования». На месте происшествия работал дознаватель МЧС. 
пожар МЧС

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