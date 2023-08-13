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Ночью в садоводстве под Иркутском произошло два поджога

Ночью в садоводстве под Иркутском произошло два поджога
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Неизвестные пытались спалить одну и ту же дачу

Два случая поджога зарегистрировано за ночь в садоводстве «Восход» под Иркутском, сообщило Главное управление МЧС России по региону.

Первое сообщение поступило в 00:10. На место были направлены пожарные расчёты из Пивоварихи и Иркутска. Горела стена деревянного одноэтажного дома мансардного типа и пристроенного вплотную гаража. Хозяев в доме не было. Менее чем через полчаса пожар был ликвидирован на площади 8 квадратных метров. Дача была спасена от огня.

Второе сообщение о возгорании по тому же адресу поступило в половине пятого утра: горели стена дома и домашние вещи возле дома на другом приусадебном участке.

Через час возгорания были ликвидированы. Площадь пожара в садовом доме составила 14 квадратных метров.

Дознаватели МЧС установили, что причиной этих пожаров является поджог. Информация передана в полицию, виновные устанавливается.

В МЧС отметили, что дом спасли своевременные сообщения местных жителей о пожаре. 
Поджог

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