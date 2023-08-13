Неизвестные пытались спалить одну и ту же дачу
Два случая поджога зарегистрировано за ночь в садоводстве «Восход» под Иркутском, сообщило Главное управление МЧС России по региону.
Первое сообщение поступило в 00:10. На место были направлены пожарные расчёты из Пивоварихи и Иркутска. Горела стена деревянного одноэтажного дома мансардного типа и пристроенного вплотную гаража. Хозяев в доме не было. Менее чем через полчаса пожар был ликвидирован на площади 8 квадратных метров. Дача была спасена от огня.
Второе сообщение о возгорании по тому же адресу поступило в половине пятого утра: горели стена дома и домашние вещи возле дома на другом приусадебном участке.
Через час возгорания были ликвидированы. Площадь пожара в садовом доме составила 14 квадратных метров.
Дознаватели МЧС установили, что причиной этих пожаров является поджог. Информация передана в полицию, виновные устанавливается.
В МЧС отметили, что дом спасли своевременные сообщения местных жителей о пожаре.
Ночью в садоводстве под Иркутском произошло два поджога
Происшествия, Фото:
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