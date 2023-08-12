Мошенник оформил на жительницу Бурятии кредит

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Женщина установила приложение удалённого доступа к телефону



Жертвами интернет-преступников по состоянию на 10 августа стали 1 543 жителя республики (+ 54 за последнюю неделю). Причинённый ущерб составил 392 млн рублей (+ 10 млн рублей за последнюю неделю).



Так, жительнице Еравнинского района позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он пояснил, что преступники пытаются оформить кредит на неё.



Чтобы якобы защитить себя от кражи денег, следуя указаниям звонившего, женщина установила на телефоне приложение, предназначенное для удалённого доступа к телефону. При помощи программы мошенник оформил кредит на сумму 1 млн рублей и пытался перевести деньги на свой счёт, однако банк эту операцию заблокировал.



- Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников! – призывают в пресс-службе республиканской прокуратуры.





