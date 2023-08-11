Братчанин помог полиции выйти на след домушника

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина предоставил полицейским нужные видеозаписи



В начале июля в полицию Братска обратилась местная жительница. Пенсионерка сообщила, что, вернувшись домой с дачи, обнаружила пропажу всей электронной техники. Неизвестный украл ноутбук, телевизор, процессор и монитор.



- В районе места преступления полицейские обнаружили несколько камер видеонаблюдения. Обратившись в обслуживаемую их компанию, они встретили активное содействие со стороны руководства организации. В максимально сжатые сроки начальник монтажно-технического отдела телекоммуникационной компании Владимир предоставил архивы записей камер и сетевые адреса похищенной аппаратуры. Благодаря этому, сотрудники уголовного розыска установили точное время совершения кражи, а также маршрут следования подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Личность преступника была установлена, и вскоре его задержали. Им оказался 53-летний ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.



Выяснилось, что ранее задержанный нашёл сумку пенсионерки с паспортом и ключами от дома. Так он узнал адрес и решился на преступление.



Расследуется уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище.



За активную гражданскую позицию и участие в оперативно-розыскной деятельности полицейские вручили отзывчивому братчанину почётную грамоту.



- Поступок инициативного мужчины является примером высокой социальной ответственности человека, его неравнодушия и стремления сделать жизнь справедливее и безопаснее, - отметили в отделе по борьбе с имущественными преступлениями полиции Братска.

