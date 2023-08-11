Мужчина предоставил полицейским нужные видеозаписи
В начале июля в полицию Братска обратилась местная жительница. Пенсионерка сообщила, что, вернувшись домой с дачи, обнаружила пропажу всей электронной техники. Неизвестный украл ноутбук, телевизор, процессор и монитор.
- В районе места преступления полицейские обнаружили несколько камер видеонаблюдения. Обратившись в обслуживаемую их компанию, они встретили активное содействие со стороны руководства организации. В максимально сжатые сроки начальник монтажно-технического отдела телекоммуникационной компании Владимир предоставил архивы записей камер и сетевые адреса похищенной аппаратуры. Благодаря этому, сотрудники уголовного розыска установили точное время совершения кражи, а также маршрут следования подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Личность преступника была установлена, и вскоре его задержали. Им оказался 53-летний ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Выяснилось, что ранее задержанный нашёл сумку пенсионерки с паспортом и ключами от дома. Так он узнал адрес и решился на преступление.
Расследуется уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище.
За активную гражданскую позицию и участие в оперативно-розыскной деятельности полицейские вручили отзывчивому братчанину почётную грамоту.
- Поступок инициативного мужчины является примером высокой социальной ответственности человека, его неравнодушия и стремления сделать жизнь справедливее и безопаснее, - отметили в отделе по борьбе с имущественными преступлениями полиции Братска.
Братчанин помог полиции выйти на след домушника
Происшествия, Фото:
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