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Под Иркутском произошло тройное ДТП

Под Иркутском произошло тройное ДТП
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Автомобиль виновника аварии перевернулся на крышу

Ранним утром 11 августа по Иркутском в районе третьего километра тракта на Мельничную Падь произошло ДТП с участием трёх автомобилей.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашинами Mazda и Subaru, после чего отечественный автомобиль перевернулся, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.



Предполагаемый виновник аварии с травмами доставлен в больницу. Полицейские устанавливают его личность. Также помощь медиков понадобилась водителю Subaru.

Госавтоинспекторы устанавливают причины и условия произошедшего. Сотрудники продолжают работать на месте происшествия, устраняя последствия ДТП.
ДТП

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