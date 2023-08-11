Под Иркутском произошло тройное ДТП









Ранним утром 11 августа по Иркутском в районе третьего километра тракта на Мельничную Падь произошло ДТП с участием трёх автомобилей.- По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашинами Mazda и Subaru, после чего отечественный автомобиль перевернулся, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.Предполагаемый виновник аварии с травмами доставлен в больницу. Полицейские устанавливают его личность. Также помощь медиков понадобилась водителю Subaru.Госавтоинспекторы устанавливают причины и условия произошедшего. Сотрудники продолжают работать на месте происшествия, устраняя последствия ДТП.