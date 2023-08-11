В Иркутской области на пожаре спасли двух человек, ещё 18 эвакуировалось









Днём 10 августа произошёл пожар в квартире на втором этаже двухэтажного дома на улице Братская в городе Усть-Илимск. Подъезд оказался задымлён.18 жильцов эвакуировались самостоятельно, в их числе были пятеро детей. Ещё двух жильцов спасли прибывшие пожарные, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.Хозяева горевшей квартиры эвакуировались, как только обнаружили пожар в детской комнате. Огонь быстро распространился по мебели и натяжному потолку по квартире. Пожарным пришлось вскрыть кровлю и чердачное перекрытие, чтобы остановить распространение огня. В половине шестого часа открытый огонь был ликвидирован. Площадь пожара составила 22 квадратных метра.Дознаватели МЧС, осмотрев место происшествия, сделали вывод о возможной причине пожара. Очевидно, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.