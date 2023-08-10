Он зарезал мужчину в гостях
В Иволгинском районе Бурятии вынесли приговор улан-удэнцу, убившему знакомого.
Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, мужчина жил в Улан-Удэ, а вечером 4 апреля приехал в Нижнюю Иволгу в гости к подруге. Они стали распивать спиртные напитки. Позже к ним присоединился приятель женщины.
Спустя некоторое время пьяные гости поссорились и устроили потасовку. В какой-то момент мужчина схватил со стола нож и нанес им несколько ударов противнику в шею и грудь. Потерпевший скончался на месте.
Приговором суда мужчине назначено 9,5 лет в исправительной колонии строгого режима.
В Бурятии убийцу посадили на 9,5 лет
Происшествия, Фото:
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