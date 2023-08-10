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В Бурятии убийцу посадили на 9,5 лет

В Бурятии убийцу посадили на 9,5 лет
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Он зарезал мужчину в гостях

В Иволгинском районе Бурятии вынесли приговор улан-удэнцу, убившему знакомого.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, мужчина жил в Улан-Удэ, а вечером 4 апреля приехал в Нижнюю Иволгу в гости к подруге. Они стали распивать спиртные напитки. Позже к ним присоединился приятель женщины.

Спустя некоторое время пьяные гости поссорились и устроили потасовку. В какой-то момент мужчина схватил со стола нож и нанес им несколько ударов противнику в шею и грудь. Потерпевший скончался на месте.

Приговором суда мужчине назначено 9,5 лет в исправительной колонии строгого режима.
убийство

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