В Бурятии убийцу посадили на 9,5 лет

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Он зарезал мужчину в гостях



В Иволгинском районе Бурятии вынесли приговор улан-удэнцу, убившему знакомого.



Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, мужчина жил в Улан-Удэ, а вечером 4 апреля приехал в Нижнюю Иволгу в гости к подруге. Они стали распивать спиртные напитки. Позже к ним присоединился приятель женщины.



Спустя некоторое время пьяные гости поссорились и устроили потасовку. В какой-то момент мужчина схватил со стола нож и нанес им несколько ударов противнику в шею и грудь. Потерпевший скончался на месте.



Приговором суда мужчине назначено 9,5 лет в исправительной колонии строгого режима.

