Пенсионерку вывел оттуда местный фермер
Этот инцидент произошёл накануне в Тункинском районе. Как сообщал «Байкал-Daily», в районе посёлка Зун-Мурино потерялась 72-летняя местная жительница. Женщина отправилась в лес собирать дикоросы и заблудилась.
На её поиски отправились четыре сотрудника поисково-спасательного отряда № 2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. После 22:00 стало известно, что пенсионерку нашли.
Как выяснилось, за помощью к спасателям обратились спутницы потерявшейся сельчанки. Представители поисково-спасательной службы обследовали 21 квадратный километр леса и просёлочных дорог, но безрезультатно.
Тем временем заблудившаяся женщина вышла к ферме около села Еловка, где её обнаружил сам владелец хозяйства. Ранее он прочитал в группе «Тунка-ифо.24/7», что там заблудилась сборщица дикоросов, быстро сориентировался, вывел пенсионерку из леса и проводил в населённый пункт.
Стали известны подробности поисков заплутавшей в лесу жительницы Бурятии
Происшествия, Фото:
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