Житель Бурятии, поссорившись с приятелем, пырнул его ножом

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчину отправили за решётку и оштрафовали



Житель Бурятии, пырнувший другом ножом, признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



Преступление произошло в ходе распития спиртных напитков. Мужчины поссорились, и один из них вооружился ножом. Он нанёс им три удара по телу, в том числе в область расположения жизненно важных органов. Потерпевший получил проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, а также непроникающие колото-резаные ранения.



Советский районный суд приговорил нападавшего к трём годам колонии общего режима, со штрафом в размере 15 000 рублей.



- Была подана апелляционная жалоба и суд изменил приговор в части зачёта времени содержания под стражей. В остальной части приговор оставлен без изменения, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.

