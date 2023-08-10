Мужчину отправили за решётку и оштрафовали
Житель Бурятии, пырнувший другом ножом, признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Преступление произошло в ходе распития спиртных напитков. Мужчины поссорились, и один из них вооружился ножом. Он нанёс им три удара по телу, в том числе в область расположения жизненно важных органов. Потерпевший получил проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, а также непроникающие колото-резаные ранения.
Советский районный суд приговорил нападавшего к трём годам колонии общего режима, со штрафом в размере 15 000 рублей.
- Была подана апелляционная жалоба и суд изменил приговор в части зачёта времени содержания под стражей. В остальной части приговор оставлен без изменения, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
Житель Бурятии, поссорившись с приятелем, пырнул его ножом
Происшествия, Фото:
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