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В Бурятии выросло число мошенничеств и вымогательств

В Бурятии выросло число мошенничеств и вымогательств
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
При этом сократилось количество убийств и грабежей

С января по июль 2023 года в Бурятии зарегистрировано 11 499 преступлений, что на 3,6 % меньше, чем годом ранее. Статистику сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Сократилось количество убийств и покушений на убийство (-31,1 %), грабежей (-12,7 %), краж (-14,7 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-4,2 %), оружия (‑32,6 %).

При этом отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений (+5,5 %), изнасилований и покушений на изнасилование (+10,5 %), мошенничеств (+76,6 %), вымогательств (+27,3 %).

Снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах (-12,8 %). Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений – 26%.

Возросло на 56,9 % количество преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
мошенничество преступность

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