Житель Бурятии, ударивший жену ножом в ягодицу, получил реальный срок

Мужчину судили по двум статьям



Пьяный житель Джидинского района Бурятии, избивший жену и ударивший её ножом в ягодицу, получил 4 года 3 месяца лишения свободы.



Мужчина напал на супругу, нанеся ей множественные удары кулаками и кастрюлей по голове. Также он ударил её кухонным ножом в ягодицу. Кроме того, во время избиения угрожал, что убьёт.



Джидинский районный суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угрозе убийством. Мужчина приговорили к 4 годам 3 месяцам колонии общего режима.



Осуждённый и его супруги подали апелляционные жалобы. В них они просили не лишать мужчину свободы и назначить условное осуждение.



- Однако Верховный суд Бурятии согласился с выводами суда первой инстанции о назначении осуждённому наказания в виде реального лишения свободы, оставив приговор без изменения, - сообщили в пресс-службе суда.

