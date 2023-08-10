10 августа

09 августа

Популярное

Житель Бурятии, ударивший жену ножом в ягодицу, получил реальный срок

Житель Бурятии, ударивший жену ножом в ягодицу, получил реальный срок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину судили по двум статьям

Пьяный житель Джидинского района Бурятии, избивший жену и ударивший её ножом в ягодицу, получил 4 года 3 месяца лишения свободы.

Мужчина напал на супругу, нанеся ей множественные удары кулаками и кастрюлей по голове. Также он ударил её кухонным ножом в ягодицу. Кроме того, во время избиения угрожал, что убьёт.

Джидинский районный суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угрозе убийством. Мужчина приговорили к 4 годам 3 месяцам колонии общего режима.

Осуждённый и его супруги подали апелляционные жалобы. В них они просили не лишать мужчину свободы и назначить условное осуждение.

- Однако Верховный суд Бурятии согласился с выводами суда первой инстанции о назначении осуждённому наказания в виде реального лишения свободы, оставив приговор без изменения, - сообщили в пресс-службе суда. 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью угроза убийством

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выросло число мошенничеств и вымогательств
В Бурятии выросло число мошенничеств и вымогательств
Происшествия, 10.08.2023
При этом сократилось количество убийств и грабежей
На авторынке в Иркутске торговали запрещённой атрибутикой
На авторынке в Иркутске торговали запрещённой атрибутикой
Происшествия, 10.08.2023
На владельцев составили административные протоколы 
В Бурятии 72-летняя женщина заплутала в лесу
В Бурятии 72-летняя женщина заплутала в лесу
Происшествия, 10.08.2023
Пенсионерка ушла туда за дикоросами
Туристка из Приморья сломала позвоночник в Бурятии
Туристка из Приморья сломала позвоночник в Бурятии
Происшествия, 09.08.2023
Она попала в республиканскую клиническую больницу
Село в Бурятии заполонили бешеные лисички
Село в Бурятии заполонили бешеные лисички
Происшествия, 09.08.2023
Там обнаружили ещё одну хищницу со смертельно опасным вирусом
В Улан-Удэ неизвестные стащили блоки питания с парящего шара
В Улан-Удэ неизвестные стащили блоки питания с парящего шара
Происшествия, 09.08.2023
Они обесточили инсталляцию в центре города
В Бурятии чат-бот помогает задерживать пьяных водителей
В Бурятии чат-бот помогает задерживать пьяных водителей
Происшествия, 09.08.2023
Благодаря сигналам неравнодушных людей поймали 42 пьяных водителей  
В Бурятии спасатели взломали квартиру со спящим подростком
В Бурятии спасатели взломали квартиру со спящим подростком
Происшествия, 09.08.2023
Крепко спавший ребёнок перепугал свою маму
На рынке в Улан-Удэ торговали немаркированной икрой и омулем
На рынке в Улан-Удэ торговали немаркированной икрой и омулем
Происшествия, 09.08.2023
За время операции «Путина» изъявили 1,5 тонны незаконно выловленной рыбы 
Улан-удэнский бизнесмен ввязался в финансовую пирамиду и стал аферистом
Улан-удэнский бизнесмен ввязался в финансовую пирамиду и стал аферистом
Происшествия, 09.08.2023
Мужчина обманул людей почти на два миллиона рублей
В Улан-Удэ щенят бросили умирать в заброшенном доме
В Улан-Удэ щенят бросили умирать в заброшенном доме
Происшествия, 09.08.2023
А после спасения животных у них обнаружили смертельно опасное заболевание

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^