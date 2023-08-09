В Бурятии под камерой промчался автомобиль с людьми на капоте

Смертельно опасная поездка произошла в Прибайкальском районе
В Бурятии дорожная камера зафиксировала опасную поездку компании молодых людей. Ранним утром 30 июля в Прибайкальском районе в объектив камеры попал «Тойота Марк 2», водитель которого следовал со скоростью 129 км/ч по автодороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян.
Внимание автоинспекторов привлёк факт опасной поездки молодых людей на капоте машины. Двое пассажиров иномарки держались за кузов автомобиля, а водитель на большой скорости двигался по региональной трассе, сообщили в МВД по Бурятии.
В отношении собственника иномарки - 21-летнего жителя Улан-Удэ – составлены административные материалы за нарушение скоростного режима и пренебрежение правилами перевозки пассажиров.
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