Попавшего в дренажную трубу ребёнка эвакуировали в Улан-Удэ

Стали известны подробности инцидента, произошедшего с 12-летним мальчиком



12-летнего мальчика, которого случайно затянуло в дренажную трубу, доставили из Джидинского района в Улан-Удэ. Ребёнка эвакуировали самолётом санавиации, сообщается в группе «Джида-инфо». За жизнь мальчика теперь будут бороться врачи детской республиканской клинической больницы.



Как сообщал «Байкал-Daily», происшествие случилось около села Нижний Учётуй. Некоторые подробности инцидента сообщили в прокуратуре – надзорный орган проводит проверку по факту произошедшего.



- По предварительным данным, мальчик отдыхал в местности вместе с матерью. Ребёнок играл с потоком воды с полей, образовавшимся в результате осадков, когда его затянуло в дренажную трубу, проходящую под автомобильной дорогой, - говорится в сообщении.



Вытащили из ловушки ребёнка мужчины, которые услышали крики о помощи матери мальчика. Тем не менее, под водой он провёл, предположительно, долгие почти шесть минут.



В районную больницу его увезли в состоянии комы, и там сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.



Прокуратура, в свою очередь, даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации объектов дорожной инфраструктуры.

