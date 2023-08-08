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Попавшего в дренажную трубу ребёнка эвакуировали в Улан-Удэ

Попавшего в дренажную трубу ребёнка эвакуировали в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:"Джида-инфо"
Стали известны подробности инцидента, произошедшего с 12-летним мальчиком

12-летнего мальчика, которого случайно затянуло в дренажную трубу, доставили из Джидинского района в Улан-Удэ. Ребёнка эвакуировали самолётом санавиации, сообщается в группе «Джида-инфо». За жизнь мальчика теперь будут бороться врачи детской республиканской клинической больницы.

Как сообщал «Байкал-Daily», происшествие случилось около села Нижний Учётуй. Некоторые подробности инцидента сообщили в прокуратуре – надзорный орган проводит проверку по факту произошедшего.

- По предварительным данным, мальчик отдыхал в местности вместе с матерью. Ребёнок играл с потоком воды с полей, образовавшимся в результате осадков, когда его затянуло в дренажную трубу, проходящую под автомобильной дорогой, - говорится в сообщении.

Вытащили из ловушки ребёнка мужчины, которые услышали крики о помощи матери мальчика. Тем не менее, под водой он провёл, предположительно, долгие почти шесть минут.

В районную больницу его увезли в состоянии комы, и там сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Прокуратура, в свою очередь, даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации объектов дорожной инфраструктуры.
медицинская помощь

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