08 августа

07 августа

Популярное

Улан-удэнца приговорили к 10 годам колонии за убийство соседа

Улан-удэнца приговорили к 10 годам колонии за убийство соседа
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей

Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор 42-летнему мужчине, который убил своего соседа. Его приговорили к 10 годам колонии.

- Вердиктом присяжных заседателей 42-летний мужчина признан виновным в краже и убийстве. Суд с учётом мнения прокурора по совокупности преступлений назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

На суде установлено, что в марте 2022 года мужчина пришёл в гости к 60-летнему знакомому, живущему в соседнем доме. Воспользовавшись тем, что хозяин дома спит, гость украл с кухонного стола сотовый телефон.

В сентябре 2022 мужчины распивали спиртное. Во время застолья они поссорились, и гость нанёс множество ударов по голове и телу соседа. От полученных травм потерпевший вскоре скончался.

Приговор в законную силу пока не вступил.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнца приговорили к 10 годам колонии за убийство соседа
Улан-удэнца приговорили к 10 годам колонии за убийство соседа
Происшествия, 08.08.2023
Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей
В Бурятии по вине пьяного водителя пассажир сломал рёбра
В Бурятии по вине пьяного водителя пассажир сломал рёбра
Происшествия, 08.08.2023
Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся
В Бурятии оперативно потушили лесной пожар
В Бурятии оперативно потушили лесной пожар
Происшествия, 08.08.2023
Его ликвидировали в течение часа
В Иркутской области двое парней и девушка жестоко убили мужчину
В Иркутской области двое парней и девушка жестоко убили мужчину
Происшествия, 08.08.2023
Они перерезали ему горло и сбросили в подвал
В пригороде Улан-Удэ угодившие в капкан кошки лишились лапок
В пригороде Улан-Удэ угодившие в капкан кошки лишились лапок
Происшествия, 08.08.2023
В соцсетях уверяют, что их изувечил местный житель

Уроженец Бурятии организовал канал нелегальной миграции в Севастополе
Уроженец Бурятии организовал канал нелегальной миграции в Севастополе
Происшествия, 07.08.2023
После разоблачения злоумышленник пустился в бега
В Бурятии хулиганы с корнем вырвали скамейку в сквере
В Бурятии хулиганы с корнем вырвали скамейку в сквере
Происшествия, 07.08.2023
«Вот такие дикари в Гусиноозёрске живут», - сетуют местные жители
Жительница Бурятии пырнула собутыльника ножом и заработала срок
Жительница Бурятии пырнула собутыльника ножом и заработала срок
Происшествия, 07.08.2023
Она два года проведёт в колонии общего режима
Житель Бурятии погиб во время ремонта автомобиля
Житель Бурятии погиб во время ремонта автомобиля
Происшествия, 07.08.2023
Мужчина скончался от обильной кровопотери
В Улан-Удэ аварийная котельная отравляет воздух
В Улан-Удэ аварийная котельная отравляет воздух
Происшествия, 07.08.2023
Эта котельная обеспечивает теплом и горячей водой ряд многоквартирных домов станции Дивизионная

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^