Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей
Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор 42-летнему мужчине, который убил своего соседа. Его приговорили к 10 годам колонии.
- Вердиктом присяжных заседателей 42-летний мужчина признан виновным в краже и убийстве. Суд с учётом мнения прокурора по совокупности преступлений назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
На суде установлено, что в марте 2022 года мужчина пришёл в гости к 60-летнему знакомому, живущему в соседнем доме. Воспользовавшись тем, что хозяин дома спит, гость украл с кухонного стола сотовый телефон.
В сентябре 2022 мужчины распивали спиртное. Во время застолья они поссорились, и гость нанёс множество ударов по голове и телу соседа. От полученных травм потерпевший вскоре скончался.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Улан-удэнца приговорили к 10 годам колонии за убийство соседа
Происшествия, Фото:
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