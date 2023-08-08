Улан-удэнца приговорили к 10 годам колонии за убийство соседа

Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей



Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор 42-летнему мужчине, который убил своего соседа. Его приговорили к 10 годам колонии.



- Вердиктом присяжных заседателей 42-летний мужчина признан виновным в краже и убийстве. Суд с учётом мнения прокурора по совокупности преступлений назначил мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



На суде установлено, что в марте 2022 года мужчина пришёл в гости к 60-летнему знакомому, живущему в соседнем доме. Воспользовавшись тем, что хозяин дома спит, гость украл с кухонного стола сотовый телефон.



В сентябре 2022 мужчины распивали спиртное. Во время застолья они поссорились, и гость нанёс множество ударов по голове и телу соседа. От полученных травм потерпевший вскоре скончался.



Приговор в законную силу пока не вступил.

