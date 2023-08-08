Ребёнок находится в реанимации
Днём 7 августа 12-летний мальчик купался около села Нижний Учётуй Джидинского района Бурятии. В какой-то момент его засосало в трубу. Находившаяся поблизости мать обратилась за помощью к мужчинам, которые извлекли его из воды.
Ребёнка повезли в Петропавловскую районную больницу. Навстречу им уже спешила бригада скорой помощи, которая забрала ребёнка, сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.
- Мальчик поступил в реанимационное отделение больницы в крайне тяжёлом состоянии, так как нахождение в воде, предположительно, составило около шести минут. Сейчас он находится в коме, на искусственной вентиляции лёгких, состояние нетранспортабельное,- сказал главный врач Петропавловской центральной районной больнице Вячеслав Цыденов.
Состояние ребёнка находится на контроле врачей - реаниматологов, Территориального центра медицины катастроф и Министерства здравоохранения республики.
В Бурятии во время купания 12-летнего мальчика засосало в трубу
Происшествия, Фото:
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