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Житель Бурятии погиб во время ремонта автомобиля

Житель Бурятии погиб во время ремонта автомобиля
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчина скончался от обильной кровопотери

В Баргузинском районе Бурятии 63-летний местный житель погиб во время ремонта автомобиля. Подробности сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

Инцидент произошёл днём 5 августа в селе Баргузин. Во дворе дома мужчина занимался ремонтом своего автомобиля УАЗ. Он демонтировал заднее сиденье и принялся резать металлическую раму при помощи угловой шлифовальной машины. Во время работы с электроинструментом мужчина случайно задел вращающимся диском левое бедро.

Оказалась повреждена артерия, мужчина потерял много крови. На его крики из дома выбежала супруга. Она вызвала скорую помощь, но, несмотря на усилия врачей, сельчанин вскоре скончался.

По факту случившегося организована доследственная проверка.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. К сожалению, происшествия, связанные с получением людьми в быту повреждений при работе с электро- или бензоинструментами нередки, в том числе, со смертельным исходом. Многие из таких случаев связаны с нарушением правил безопасности при использовании различных пил с дисковыми или цепными механизмами, углошлифовальных машин и других режущих инструментов, - подчеркнули в следственном управлении, призвав соблюдать технику безопасности. 
смерть несчастный случай

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