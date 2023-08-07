Выстрелы услышали прохожие и обратились в полицию
Вечером 6 августа в посёлке Бурдугуз на улице Есенина местные житли услышали выстрелы и сообщили об этом в полицию. На место незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа и экипаж патрульно-постовой службы полиции.
- На одном из участков они обнаружили двоих мужчин в возрасте 38 и 40 лет, у которых имелись явные признаки алкогольного опьянения. Там же обнаружены два охотничьих гладкоствольных ружья 12 калибра и две стреляные гильзы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Одно из ружей принадлежало 40-летнему местному жителю. Он подтвердил полицейским, что из хулиганских побуждений дважды выстрелил в воздух. В отношении него собраны административные материалы по статье 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в неотведённом для этого месте».
В ходе составления материалов второй мужчина начал препятствовать законным действиям полицейских. В отношении него выписан протокол по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
Оба нарушителя были доставлены в отдел полиции. Проведённая процедура медосвидетельствования подтвердила, что они пьяны.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.
В Иркутской области двое пьяных мужчин палили в воздух
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Суд удовлетворил ходатайство следователя о мере пресечения
Выстрелы услышали прохожие и обратились в полицию
В какой-то момент подросток бросил мопед и продолжил гонку бегом
Уголовное дело всё равно возбуждено
Подтопление произошло в посёлке Николаевский
Он на протяжении трёх дней воровал дорогой алкоголь
Пожар произошёл ночью
С 2022 года проведено около двух тысяч рейдов
Он и бил кулаками, и пинал
Они погибли на реках Иркут и Лена
Известная общественница из Бурятии потребовала строгого наказания для забайкальцев, избивших участника СВО
Татьяна Думнова заявила, что их поступку нет оправдания
У девушки нет водительских прав
ДТП произошло в Иволгинском районе
На место прибыли росгвардейцы
Часть трассы пока пришлось перекрыть