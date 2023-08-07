В Иркутской области двое пьяных мужчин палили в воздух

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Выстрелы услышали прохожие и обратились в полицию



Вечером 6 августа в посёлке Бурдугуз на улице Есенина местные житли услышали выстрелы и сообщили об этом в полицию. На место незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа и экипаж патрульно-постовой службы полиции.



- На одном из участков они обнаружили двоих мужчин в возрасте 38 и 40 лет, у которых имелись явные признаки алкогольного опьянения. Там же обнаружены два охотничьих гладкоствольных ружья 12 калибра и две стреляные гильзы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Одно из ружей принадлежало 40-летнему местному жителю. Он подтвердил полицейским, что из хулиганских побуждений дважды выстрелил в воздух. В отношении него собраны административные материалы по статье 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в неотведённом для этого месте».



В ходе составления материалов второй мужчина начал препятствовать законным действиям полицейских. В отношении него выписан протокол по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».



Оба нарушителя были доставлены в отдел полиции. Проведённая процедура медосвидетельствования подтвердила, что они пьяны.



В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

