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Житель Бурятии неудачливый угонщик так и не смог завести мотоцикл

Житель Бурятии неудачливый угонщик так и не смог завести мотоцикл
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Уголовное дело всё равно возбуждено 

Утром 3 августа в полицию Прибайкальского района обратился 19-летний молодой человек с заявлением об угоне мотоцикла стоимостью 50 тысяч рублей.

Парень рассказал, что накануне вечером приехал к другу и оставил мотоцикл возле ограды дома. На следующий день транспорта уже не было. После самостоятельных поисков владелец обратился в полицию.

Чуть позже в тот же день мотоцикл нашли местные жители – он лежал в заброшенном здании неподалеку.

- В ходе розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний ранее судимый житель с. Гремячинск. Мужчина рассказал, что увидел припаркованный мотоцикл и решил покататься. Откатив транспортное средство в заброшенное здание, злоумышленник не смог его завести и оставил похищенное там, - сообщили в МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело, дознание продолжается.

угон

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