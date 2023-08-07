Житель Бурятии неудачливый угонщик так и не смог завести мотоцикл

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Уголовное дело всё равно возбуждено



Утром 3 августа в полицию Прибайкальского района обратился 19-летний молодой человек с заявлением об угоне мотоцикла стоимостью 50 тысяч рублей.



Парень рассказал, что накануне вечером приехал к другу и оставил мотоцикл возле ограды дома. На следующий день транспорта уже не было. После самостоятельных поисков владелец обратился в полицию.



Чуть позже в тот же день мотоцикл нашли местные жители – он лежал в заброшенном здании неподалеку.



- В ходе розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний ранее судимый житель с. Гремячинск. Мужчина рассказал, что увидел припаркованный мотоцикл и решил покататься. Откатив транспортное средство в заброшенное здание, злоумышленник не смог его завести и оставил похищенное там, - сообщили в МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело, дознание продолжается.



