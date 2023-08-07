Они погибли на реках Иркут и Лена
В Иркутской области идут поиски двух мужчин, которые на днях утонули на реках Иркут и Лена. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.
4 августа в Шелеховском районе вблизи села Баклаши утонул 35-летний мужчина. Он купался на реке Иркут. Водолазы обследовали русло реки вниз по течению и береговую линию. Пока поиски результатов не дали.
5 августа спасатели начали поиски 43-летнего мужчины, который решил переплыть Лену. Очевидцы сообщили, что он погрузился под воду, не доплыв до бакенов судового хода, и больше на поверхности не показывался.
В ходе проведения работ была осмотрена акватория реки от города Киренск вниз по течению до реки Черепаниха – более 13 километров. Тело погибшего обнаружено не было.
В Иркутской области насчитывается более 300 несанкционированных мест отдыха у воды. Там сложный рельеф дна, когда мелководье чередуется с глубинными обрывами, сильное течение и обилие мусора. Установлены запревающие знаки и аншлаги, информирующие об опасности.
В Иркутской области ищут тела двух утонувших
Происшествия, Фото:
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