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Житель Бурятии получил пять лет особого режима на попытку изнасилования и грабёж

Житель Бурятии получил пять лет особого режима на попытку изнасилования и грабёж
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сельчанин хотел надругаться над женщиной, которая возвращалась домой

Перед судом недавно предстал 31-летний житель Кабанского района. Его признали виновным сразу в нескольких преступлениях – уклонении от административного надзора (по части 2 статьи 314.1), покушении на изнасилование (части 3 статьи 30 – части 1 статьи 131) и в грабеже (части 1 статьи 161 УК РФ).

Как сообщили в СУ СКР по Бурятии, у мужчины уже имелась судимость за преступление против половой свободы. Когда сельчанин вышел из колонии, по решению суда в отношении него установили административный надзор и наложили определённые ограничения. Бывший сиделец их нарушал и за это не раз привлекался к административной ответственности.
 
Ночью 14 апреля он выпивал возле заброшенных гаражей в посёлке Каменск и в какой-то момент заметил одинокую женщину, возвращавшуюся домой от подруги. Злоумышленник пошёл следом, напал, повалил свою жертву на землю и принялся душить, собираясь изнасиловать, однако встретил активное сопротивление – сельчанка поцарапала нападавшему лицо, ударила и несколько раз укусила за ладонь. 

Мужчина не смог довести свой преступный умысел до конца. Тогда он выхватил у женщины сумочку с деньгами и ценными вещами и скрылся. Ущерб превысил 22 тысячи рублей. С учётом рецидива преступлений злоумышленнику дали пять лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
изнасилование ограбление уголовное дело следственный комитет

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