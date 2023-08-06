В Якутске самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

На борту никто не пострадал

В Республике Якутия (Саха) следователи устанавливают обстоятельства авиационного события с воздушным судном. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Днём 5 августа в аэропорту Якутска самолёт Ан-24 после посадки выкатился передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находились 4 члена экипажа и 34 пассажира. Борт «Полярных авиалиний» выполнял рейс «Зырянка – Якутск».

Причиной авиационного инцидента стал отказ управления передней опоры шасси. Пострадавших нет.

По этому факту проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты следственного управления стараются установить все обстоятельства происшествия.

В «Полярных авиалиниях» сообщили, что выход за разметку взлетно-посадочной полосы произошёл в процессе разворота самолёта уже после посадки. По предварительным данным – «из-за технической неисправности передней стойки шасси».

В итоге самолёт авиакомпании S7 не смог совершить посадку в аэропорту Якутска: его отправили на запасной аэродром в Нерюнгри.

«Байкал-Daily» ранее сообщал, что 3 августа в аэропорту Иркутска у самолёта Ан-24 авиакомпании «Ангара», прилетевшего из Нижнеангарска после посадки лопнуло шасси.