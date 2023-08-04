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В аэропорту Иркутска у самолёта после посадки лопнуло шасси

В аэропорту Иркутска у самолёта после посадки лопнуло шасси
Происшествия,  Фото:пресс-служба Восточного МСУ на транспорте СК России

Ан-24 прилетел из Нижнеангарска

В Иркутской области следователи устанавливают обстоятельства авиационного происшествия с воздушным судном. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Днём 3 августа 2023 года в аэропорту Иркутска после посадки самолёта Ан-24 экипаж сообщил о разрыве левого пневматика (элемент шасси). Ан-24 выполнял рейс Нижнеангарск - Иркутск. На борту находились 3 члена экипажа и 47 пассажиров. Пострадавших нет.

По этому факту проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты следственного управления стараются установить все обстоятельства инцидента.

По данным «Байкал-Daily», регулярные рейсы по маршруту Нижнеангарск - Иркутск выполняет иркутская авиакомпания «Ангара». Она же летает на север Бурятии из Улан-Удэ по субсидированным тарифам. 
авиация Иркутск "Ангара"

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