В аэропорту Иркутска у самолёта после посадки лопнуло шасси

Ан-24 прилетел из Нижнеангарска

В Иркутской области следователи устанавливают обстоятельства авиационного происшествия с воздушным судном. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Днём 3 августа 2023 года в аэропорту Иркутска после посадки самолёта Ан-24 экипаж сообщил о разрыве левого пневматика (элемент шасси). Ан-24 выполнял рейс Нижнеангарск - Иркутск. На борту находились 3 члена экипажа и 47 пассажиров. Пострадавших нет.

По этому факту проводится доследственная проверка. Следователи и криминалисты следственного управления стараются установить все обстоятельства инцидента.