Пожары произошли из-за короткого замыкания
Днём 4 августа на улице Комсомольская в Улан-Удэ загорелся легковой автомобиль. На момент прибытия пожарных горел моторный отсек. К счастью, пострадавших нет.
Огонь ликвидировали за 2 минуты на площади 1,5 квадратных метра. Предварительной причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Ещё два загорания произошло по этой же причине. Ночью пожарные потушили возгорание автомобиля на улице Ключевская. В результате пожара повреждён моторный отсек и салон на общей площади 4 квадратных метра.
Также ранним утром поступило сообщение о возгорании микроавтобуса по улице Герцена. Пожар потушил владелец автомобиля. В результате возгорания огнём повреждён моторный отсек и салон на общей площади 2 квадратных метра.
В связи с участившимися случаями возгораний авто, сотрудники Главного управления МЧС России по Бурятии рекомендуют автомобилистам следить за его состоянием, ведь незамеченная вовремя неисправность может в любой момент стать причиной не только аварии, но и возгорания.
В Улан-Удэ горели три автомобиля
Происшествия, Фото:
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