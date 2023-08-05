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В Улан-Удэ горели три автомобиля

В Улан-Удэ горели три автомобиля
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожары произошли из-за короткого замыкания

Днём 4 августа на улице Комсомольская в Улан-Удэ загорелся легковой автомобиль. На момент прибытия пожарных горел моторный отсек. К счастью, пострадавших нет.

Огонь ликвидировали за 2 минуты на площади 1,5 квадратных метра. Предварительной причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Ещё два загорания произошло по этой же причине. Ночью пожарные потушили возгорание автомобиля на улице Ключевская. В результате пожара повреждён моторный отсек и салон на общей площади 4 квадратных метра.

Также ранним утром поступило сообщение о возгорании микроавтобуса по улице Герцена. Пожар потушил владелец автомобиля. В результате возгорания огнём повреждён моторный отсек и салон на общей площади 2 квадратных метра.

В связи с участившимися случаями возгораний авто, сотрудники Главного управления МЧС России по Бурятии рекомендуют автомобилистам следить за его состоянием, ведь незамеченная вовремя неисправность может в любой момент стать причиной не только аварии, но и возгорания.

пожар

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