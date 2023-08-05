В Улан-Удэ горели три автомобиля

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Пожары произошли из-за короткого замыкания



Днём 4 августа на улице Комсомольская в Улан-Удэ загорелся легковой автомобиль. На момент прибытия пожарных горел моторный отсек. К счастью, пострадавших нет.



Огонь ликвидировали за 2 минуты на площади 1,5 квадратных метра. Предварительной причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Ещё два загорания произошло по этой же причине. Ночью пожарные потушили возгорание автомобиля на улице Ключевская. В результате пожара повреждён моторный отсек и салон на общей площади 4 квадратных метра.



Также ранним утром поступило сообщение о возгорании микроавтобуса по улице Герцена. Пожар потушил владелец автомобиля. В результате возгорания огнём повреждён моторный отсек и салон на общей площади 2 квадратных метра.



В связи с участившимися случаями возгораний авто, сотрудники Главного управления МЧС России по Бурятии рекомендуют автомобилистам следить за его состоянием, ведь незамеченная вовремя неисправность может в любой момент стать причиной не только аварии, но и возгорания.



