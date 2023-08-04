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В Иркутской области прогнозируют высокую пожароопасность в лесах

В Иркутской области прогнозируют высокую пожароопасность в лесах
Происшествия,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Лесопожарные формирования региона перевели на усиленный режим работы

3 августа V чрезвычайный класс пожарной опасности установился на территории Жигаловского района Иркутской области, IV высокий класс – в Нижнеилимском, Зиминском, Заларинском, Боханском, Осинском и Ольхонском районах региона. По данным Росгидромета, на ближайшее время прогнозируется V класс пожарной опасности в лесах Бодайбинского, Казачинско-Ленского, Киренского, Катангского и Мамско-Чуйского районов. Об этом стало известно на прошедшем вчера заседании федерального штаба по тушению лесных пожаров Рослесхоза, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– В связи с прогнозом по высоким классам пожарной опасности, лесопожарные формирования Иркутской области переводятся на усиленный режим работы. В Бодайбо в готовности – 87 лесных пожарных, в Ербогачёне – 84 и в Киренске – 40 специалистов. В целом по территории подготовлены команды для оперативной, в течение суток, переброски в случае ухудшения лесопожарной ситуации, - доложил на заседании заместитель председателя правительства Иркутской области Владимир Читоркин.

Кроме того, в регионе усилена работа патрульных групп по лесничествам и лесопожарным формированиям. Всего с начала пожароопасного сезона в лесном фонде области зарегистрировано 368 лесных пожаров на площади 9 723,5 гектара. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года общее количество возгораний снизилось наполовину, площадь, пройдённая огнём, – в 20 раз.

– Наши показатели лучше, чем в соседних регионах. 93,6% всех пожаров в этом сезоне ликвидировано в течение суток. Это обусловлено принятием упреждающих мер по тушению и недопущению распространения пожаров, усиленному патрулированию лесов и мониторингу, - добавил Владимир Читоркин.

Иркутская область лесные пожары

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