Местные чиновники не отчитались о доходах
Прокуратура выявила нарушение закона о противодействии коррупции в действиях руководителей муниципальных учреждений и муниципальных служащих Селенгинского района Бурятии.
- Установлено, что 16 должностных лиц, на которых возложена обязанность предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и супруги (супруга), не в полном объёме указали информацию о наличии недвижимого имущества, открытых счетах в банках, суммах полученных доходов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Глава района получил прокурорское представление. После этого виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, уточнили в прокуратуре.
Глава Селенгинского района Бурятии получил прокурорское представление
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