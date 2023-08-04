Глава Селенгинского района Бурятии получил прокурорское представление

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Местные чиновники не отчитались о доходах



Прокуратура выявила нарушение закона о противодействии коррупции в действиях руководителей муниципальных учреждений и муниципальных служащих Селенгинского района Бурятии.



- Установлено, что 16 должностных лиц, на которых возложена обязанность предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и супруги (супруга), не в полном объёме указали информацию о наличии недвижимого имущества, открытых счетах в банках, суммах полученных доходов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Глава района получил прокурорское представление. После этого виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, уточнили в прокуратуре.

