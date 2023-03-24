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С 28 марта увеличивается количество авиарейсов Улан-Удэ - Нижнеангарск

С 28 марта увеличивается количество авиарейсов Улан-Удэ - Нижнеангарск
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Самолёты будут летать четыре раза в неделю

Авиакомпания «Ангара» увеличивает частоту выполнения полётов по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск - Улан-Удэ. Вместо двух рейсов в неделю с 28 марта по летнему расписанию будет выполняться четыре.

«Это суперпопулярный рейс. Он всегда полный», - сообщил в соцсетях гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. Он отметил, что «рейс возродился в 2017 году волевым решением главы Бурятии и был поддержан со стороны правительства Бурятии».

Минимальная цена билета на полёт в одном направлении 5643 рубля. Билеты на рейсы в Нижнеангарск субсидируются государством. Полёты выполняются на самолёте Ан-24. Время в пути полтора часа.

авиация Аэропорт "Байкал" Нижнеангарск

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