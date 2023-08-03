Деньги он взял в кредит в трёх разных банках
В Иркутской области учительница и электромонтёр перевели мошенникам в общей сложности около 9 миллионов рублей. Они обратились в полицию 2 августа, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
40-летний монтёр из Бохана рассказал полицейским, что преступник представился сотрудником крупной ресурсодобывающей компании и предложил заработать на инвестициях. Мужчина в течение нескольких дней набрал кредиты в трёх разных банках на сумму более 6,5 миллионов рублей. После через мобильные приложения перевёл на указанные счета. Только после перевода денег мужчина понял, что его обманули.
В этот же день в полицию с заявлением обратилась 58-летняя учительница средней школы из Усолье-Сибирского. Женщину ввёл в заблуждение лжеменеджер инвестиционной компании. Звонивший сообщил о возможности заработка путём вложения средств в криптоволюту под высокий процент. Женщина кредитовалась в нескольких банках на общую сумму более 2 миллионов рублей, после чего перечислила их.
В обоих случаях мошенники оставались на связи и консультировали своих жертв на протяжении 10 дней.
Следователи возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».
Электромонтёр из Иркутской области перевёл мошенникам 6,5 млн
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Деньги он взял в кредит в трёх разных банках
Россиянка пыталась вывезти их в Китай
Спасатели обследовали четыре квадратных километра леса
Инициатором преступления стала 19-летняя девушка
Произошло это после увеличения сброса воды на Иркутской ГЭС
По прогнозам, электричество вернётся через несколько часов
Автоинспекторы задержали его ночью
Малыш выпал из окна на пятом этаже
Дождь смыл асфальт и тротуары в 102 микрорайоне
Глава СКР поручил усилить группу следователей опытными сотрудниками
Иностранец нарушил срок пребывания в России
Воду здесь пока не откачивали
По предварительным данным, он скончался от удара током
Его пассажиры легко отделались
Мужчины жили вместе в комнате общежития