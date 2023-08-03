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Электромонтёр из Иркутской области перевёл мошенникам 6,5 млн

Электромонтёр из Иркутской области перевёл мошенникам 6,5 млн
Происшествия, 
Деньги он взял в кредит в трёх разных банках

В Иркутской области учительница и электромонтёр перевели мошенникам в общей сложности около 9 миллионов рублей. Они обратились в полицию 2 августа, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

40-летний монтёр из Бохана рассказал полицейским, что преступник представился сотрудником крупной ресурсодобывающей компании и предложил заработать на инвестициях. Мужчина в течение нескольких дней набрал кредиты в трёх разных банках на сумму более 6,5 миллионов рублей. После через мобильные приложения перевёл на указанные счета. Только после перевода денег мужчина понял, что его обманули.

В этот же день в полицию с заявлением обратилась 58-летняя учительница средней школы из Усолье-Сибирского. Женщину ввёл в заблуждение лжеменеджер инвестиционной компании. Звонивший сообщил о возможности заработка путём вложения средств в криптоволюту под высокий процент. Женщина кредитовалась в нескольких банках на общую сумму более 2 миллионов рублей, после чего перечислила их.

В обоих случаях мошенники оставались на связи и консультировали своих жертв на протяжении 10 дней.

Следователи возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». 
мошенничество

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