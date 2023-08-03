03 августа

02 августа

Популярное

В Бурятии мужчина и девушка ворвались в дом и напали на хозяина с топором

В Бурятии мужчина и девушка ворвались в дом и напали на хозяина с топором
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инициатором преступления стала 19-летняя девушка

В городе Бабушкин произошло дерзкое разбойное нападение. Его инициатором стала 19-летняя девушка. Она предложила своему приятелю напасть на своего 37-летнего дядю: тот днём ранее получил пенсию и большую её часть уже пропил.

Вечером подельники нагрянули к жертве, однако входную дверь хозяин не открыл. Тогда 42-летний грабитель разбил кулаком стеклопакет, и через оконный проём пробрался в дом.

Впустив спутницу, он схватил попавшийся на глаза топор. Обухом топора без объяснений ударил по голове лежащего на диване хозяина дома. Девушка тем временем потребовала отдать им деньги. Поскольку ожидаемой реакции не последовало, нападавший нанёс ещё один удар, а когда хозяин встал и попытался ответить непрошеному гостю, силой забрал из его кармана телефон.

Затем он избил жертву ещё и поленом из печи.

Дом разбойники покинули только после того, как девушка нашла деньги – 4 тысячи рублей в барсетке.

- О происшедшем потерпевший, сам ранее неоднократно судимый, заявил в полицию спустя неделю. Уже вскоре злоумышленники были задержаны. Выяснилось, что девушка инициировала нападение на родственника, чтобы, получив деньги, обзавестись новыми вещами, что в результате и сделала. Похищенный телефон, который её подельник планировал реализовать, полицейские изъяли, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище». Следствие продолжается.
разбойное нападение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области подтопило 21 дачный участок и 6 дач
Происшествия, 03.08.2023
Произошло это после увеличения сброса воды на Иркутской ГЭС
В Улан-Удэ из-за дождей произошло массовое отключение света
В Улан-Удэ из-за дождей произошло массовое отключение света
Происшествия, 03.08.2023
По прогнозам, электричество вернётся через несколько часов
В Бурятии пьяный подросток разъезжал на мотоцикле
В Бурятии пьяный подросток разъезжал на мотоцикле
Происшествия, 03.08.2023
Автоинспекторы задержали его ночью
Бастрыкин контролирует дело о переселении жителей шахтёрского посёлка в Бурятии
Бастрыкин контролирует дело о переселении жителей шахтёрского посёлка в Бурятии
Происшествия, 03.08.2023
Глава СКР поручил усилить группу следователей опытными сотрудниками
В Улан-Удэ затопило подземную автостоянку
В Улан-Удэ затопило подземную автостоянку
Происшествия, 03.08.2023
Воду здесь пока не откачивали
В Бурятии сельчане нашли тело электрика
В Бурятии сельчане нашли тело электрика
Происшествия, 03.08.2023
По предварительным данным, он скончался от удара током

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^