В Бурятии мужчина и девушка ворвались в дом и напали на хозяина с топором

Инициатором преступления стала 19-летняя девушка



В городе Бабушкин произошло дерзкое разбойное нападение. Его инициатором стала 19-летняя девушка. Она предложила своему приятелю напасть на своего 37-летнего дядю: тот днём ранее получил пенсию и большую её часть уже пропил.



Вечером подельники нагрянули к жертве, однако входную дверь хозяин не открыл. Тогда 42-летний грабитель разбил кулаком стеклопакет, и через оконный проём пробрался в дом.



Впустив спутницу, он схватил попавшийся на глаза топор. Обухом топора без объяснений ударил по голове лежащего на диване хозяина дома. Девушка тем временем потребовала отдать им деньги. Поскольку ожидаемой реакции не последовало, нападавший нанёс ещё один удар, а когда хозяин встал и попытался ответить непрошеному гостю, силой забрал из его кармана телефон.



Затем он избил жертву ещё и поленом из печи.



Дом разбойники покинули только после того, как девушка нашла деньги – 4 тысячи рублей в барсетке.



- О происшедшем потерпевший, сам ранее неоднократно судимый, заявил в полицию спустя неделю. Уже вскоре злоумышленники были задержаны. Выяснилось, что девушка инициировала нападение на родственника, чтобы, получив деньги, обзавестись новыми вещами, что в результате и сделала. Похищенный телефон, который её подельник планировал реализовать, полицейские изъяли, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище». Следствие продолжается.

