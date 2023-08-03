В Иркутской области подтопило 21 дачный участок и 6 дач

Произошло это после увеличения сброса воды на Иркутской ГЭС
Енисейской бассейновое водное управление со 2 августа приняло решение об увеличении сбросных расходов на Иркутской ГЭС до 3000 кубометров в секунду. Территории в нижнем бьефе Иркутской ГЭС обследуют беспилотники МЧС.
Установлено, что подтоплен 21 дачный участок и 6 дачных домов в садоводческом товариществе «Елизовское». В этих домах сейчас никто не проживает, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Остальные жители оповещены о повышении уровня воды, им предложена эвакуация.
Иркутский пожарно-спасательный гарнизон функционирует в режиме повышенной готовности.
Произошло это после увеличения сброса воды на Иркутской ГЭС
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