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В Иркутской области подтопило 21 дачный участок и 6 дач

Происшествия, 
Произошло это после увеличения сброса воды на Иркутской ГЭС

Енисейской бассейновое водное управление со 2 августа приняло решение об увеличении сбросных расходов на Иркутской ГЭС до 3000 кубометров в секунду. Территории в нижнем бьефе Иркутской ГЭС обследуют беспилотники МЧС.


Установлено, что подтоплен 21 дачный участок и 6 дачных домов в садоводческом товариществе «Елизовское». В этих домах сейчас никто не проживает, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Остальные жители оповещены о повышении уровня воды, им предложена эвакуация.

Иркутский пожарно-спасательный гарнизон функционирует в режиме повышенной готовности.
подтопление

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