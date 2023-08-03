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В Иркутске трёхлетний мальчик погиб после падения из окна

В Иркутске трёхлетний мальчик погиб после падения из окна
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Малыш выпал из окна на пятом этаже

Ночью 3 августа возле дома в микрорайоне Юбилейный в Иркутске нашли тело трёхлетнего мальчика. Прибывшие на место следователи установили, что ребёнок погиб в результате несчастного случая – он выпал из окна квартиры на пятом этаже.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Установлено, что мать мальчика находилась на работе. За ребёнком приглядывала её подруга. Войдя ночью в комнату, девушка не обнаружила мальчика и увидела открытое окно.

- Следователями СК проводятся необходимые следственные действия, допрашивается мать погибшего, свидетели произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Сотрудники правоохранительных органов настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра.

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