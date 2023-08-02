В Иркутской области в лобовом столкновении авто пострадали пять человек

Столкнулись Toyota Chaser и Daewoo Istana



В Аларском районе Иркутской области в ДТП пострадали пять человек.



Автоавария произошла 2 августа около девяти часов утра на 1724 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» вблизи кафе «Байкал». По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Toyota Chaser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Daewoo Istana.



В результате травмы пять человек: 58- летний водитель и два пассажира автомобиля Istana, в том числе 12-летний мальчик, а также водитель и 23-летняя женщина пассажир седана.



Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

