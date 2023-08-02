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В Иркутской области в лобовом столкновении авто пострадали пять человек

Происшествия, 
Столкнулись Toyota Chaser и Daewoo Istana

В Аларском районе Иркутской области в ДТП пострадали пять человек.

Автоавария произошла 2 августа около девяти часов утра на 1724 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» вблизи кафе «Байкал». По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Toyota Chaser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Daewoo Istana.

В результате травмы пять человек: 58- летний водитель и два пассажира автомобиля Istana, в том числе 12-летний мальчик, а также водитель и 23-летняя женщина пассажир седана.

Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 
ДТП

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