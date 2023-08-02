Столкнулись Toyota Chaser и Daewoo Istana
В Аларском районе Иркутской области в ДТП пострадали пять человек.
Автоавария произошла 2 августа около девяти часов утра на 1724 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» вблизи кафе «Байкал». По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Toyota Chaser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Daewoo Istana.
В результате травмы пять человек: 58- летний водитель и два пассажира автомобиля Istana, в том числе 12-летний мальчик, а также водитель и 23-летняя женщина пассажир седана.
Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В Иркутской области в лобовом столкновении авто пострадали пять человек
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Столкнулись Toyota Chaser и Daewoo Istana
Пожар потушили за две минуты
На борту находились 124 человека
Один из них погиб
В трёх хозяйствах погибло уже пять бурёнок
Бутовый камень и гравий вывозят оттуда мешками
Сперва он просил подарить ему золотые цепочки
Их ищут спасатели
О его судьбе ничего не было известно с октября 2022 года
Часть из них были под наркотиками
Полиция просит жителей помочь с опознанием подозреваемых
ДТП произошли в Улан-Удэ и возле Гусиноозёрска
Травмы получил юный пассажир
Наезд произошёл ночью
Движение закрывали менее, чем на полчаса