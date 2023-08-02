Сперва он просил подарить ему золотые цепочки
В дежурную часть с заявлением о грабеже обратилась 40-летняя улан-удэнка. Её ограбил кавалер прямо в кровати, забрав две золотые цепочки.
Потерпевшая рассказала следователю, что отправилась в гостиницу с ранее знакомым мужчиной. Сперва распивали спиртное, а потом переместились в постель.
- Находясь в постели, мужчина увидел две золотые цепочки на шее у женщины и попросил подарить одно из украшений. На что получил отказ. Спустя несколько минут злоумышленник снял украшения с шеи спутницы. На требование отдать имущество мужчина стал препираться с женщиной, предложил ей поискать цепочки в кровати, оделся и покинул номер, - сообщили в МВД по Бурятии.
Потерпевшая незамедлительно отправилась в полицию. Ущерб она оценила в 60 тысяч рублей.
Оперативник уголовного розыска задержал грабителя во время оперативно-розыскных мероприятий на улице.
Задержанный пояснил следователю, что цепочки он продал за 12 тысяч рублей. 41-летний гражданин ранее судим за кражу и грабеж, не имеет постоянного заработка.
Возбуждено уголовное дело о грабеже, ведётся следствие.
Улан-удэнец ограбил подругу прямо в кровати
Происшествия, Фото:
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