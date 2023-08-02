В Иркутске тушат крупный пожар в гаражном кооперативе

Площадь пожара составляет 800 квадратных метров
Утром 2 август в гаражном кооперативе «Иркут» на улице Рябикова произошёл крупный пожар. Горит общая кровля гаражных боксов. На месте работают семь пожарных расчётов.
Из гаражей эвакуировано восемь автомобилей. Тушение осложняется наличием металлопофиля, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
По предварительным данным, площадь пожара составляет 800 квадратных метров. В 7:54 ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет.
Работа продолжается.
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