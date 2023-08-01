Мошенники взламывают аккаунты жителей Улан-Удэ на «Госуслугах»

Жертвы поверили позвонившим им мошенникам



В Улан-Удэ только за один день, 31 июля, в полицию поступили два заявления о взломе аккаунтов на портале госуслуг.



Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, первой обратилась 52-летняя горожанка. Женщина рассказала, что с ней связался «специалист компании сотовой связи». Он попросил назвать пароль из смс для продления договора обслуживания по сим-карте. Женщина сообщила поступивший код.



Спустя некоторое время с ней связался мужчина, который представился «работником Госуслуг» и сообщил, что её аккаунт взломан и необходимо установить на телефон «специальное» приложение.



Улан-удэнка поняла, что с ней связались мошенники и прекратила разговор. Через несколько минут она получила сервисные уведомления о том, что неизвестные скачали её документы: справку 2-НДФЛ, копию трудовой книжки и заказали ряд справок из Пенсионного фонда. Она незамедлительно обратилась в полицию.



В этот же день в дежурную часть поступило аналогичное заявление от 46-летней горожанки. Женщина рассказала следователю, что с ней также связались якобы представители сотовой компании и попросили назвать код из смс для продления обслуживания сим-карты. Женщина назвала пароль, но спустя несколько минут поняла, что смс-код пришёл с единого портала государственных услуг. Тут же с ней связался «специалист» портала и сообщил, что мошенники завладели доступом к её личному кабинету и предложил помощь в восстановлении.



- Гражданка осознала, что стала жертвой мошенников и начала ругаться со звонившим. В отместку злоумышленник сообщил, что заблокирует её личный кабинет. Потерпевшая приехала в Многофункциональный центр, где выяснила, что её личный кабинет заблокирован и не подлежит восстановлению, - сообщили в МВД по Бурятии.



По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации» (ч. 2 ст. 272 УК РФ).



Всего с начала года в Бурятии возбуждено 123 уголовных дела по этой статье. В большинстве случаев потерпевшие сами предоставляли преступникам всю информацию, необходимую для доступа в личные кабинеты сайтов и аккаунты в социальных сетях.



Отметим, взламывая аккаунты на портале госуслуг, мошенники получают доступ к огромному количеству информации о человеке. В личном кабинете содержатся паспортные данные пользователя, СНИЛС, ИНН, ОМС и ДМС, сведения об автомобиле и недвижимости, банковские карты и электронно-цифровая подпись, которая позволяет распоряжаться имуществом. Доступ к этим данным позволяет украсть деньги, провести различные операции и даже подарить недвижимость.

