Она перевела их на «безопасные счета»
Накануне в полицию в Иркутской области обратились две женщины, ставшие жертвами мошенников.
53-летняя жительница города Усть-Кута рассказала, что преступник представился сотрудником крупной ресурсодобывающей компании и предложил заработать на инвестициях. Женщина через мобильные приложения перевела более 1,5 миллионов рублей на указанные счета. После перевода денег на связь с потерпевшей никто не выходил.
В этот же день 68-летнюю пенсионерку из Нижнеудинска ввёл в заблуждение лжесотрудник банка. Звонивший сообщил о попытках неизвестных оформить кредит на её имя. Спасая свои сбережения, женщина перевела на «безопасные счета» около 3,5 миллионов рублей.
В обоих случаях следователями возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».
- Прекращайте телефонный разговор с неизвестными, которые представляются сотрудниками финансовых организаций и правоохранительных органов, если в разговоре упоминают о сохранности ваших денежных средств путём перевода на какие-либо счета или заработке на инвестициях! – напоминает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Жительница Иркутской области перевела мошенникам 3,5 млн
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она перевела их на «безопасные счета»
Деньги для пострадавшей взыскали судебные приставы
ДТП произошло на улице Борсоева
Он купался, будучи пьяным
Женщина стащила телефон с кассы АЗС
В соцсетях вредителей призвали привлечь к ответственности
Крупные партии сигарет незаконно пытаются ввезти граждане Монголии
Их отправили на амбулаторное лечение
Хозяев дома не было
Трагедия произошла в Окинском районе
Преступником оказался 22-летний местный житель
Пьяная женщина-водитель устроила гонки с автоинспекторами
ДТП произошло в Кабанском районе
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего
В семи случаях их подожгли