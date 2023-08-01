Жительница Иркутской области перевела мошенникам 3,5 млн

Она перевела их на «безопасные счета»



Накануне в полицию в Иркутской области обратились две женщины, ставшие жертвами мошенников.



53-летняя жительница города Усть-Кута рассказала, что преступник представился сотрудником крупной ресурсодобывающей компании и предложил заработать на инвестициях. Женщина через мобильные приложения перевела более 1,5 миллионов рублей на указанные счета. После перевода денег на связь с потерпевшей никто не выходил.



В этот же день 68-летнюю пенсионерку из Нижнеудинска ввёл в заблуждение лжесотрудник банка. Звонивший сообщил о попытках неизвестных оформить кредит на её имя. Спасая свои сбережения, женщина перевела на «безопасные счета» около 3,5 миллионов рублей.



В обоих случаях следователями возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».



- Прекращайте телефонный разговор с неизвестными, которые представляются сотрудниками финансовых организаций и правоохранительных органов, если в разговоре упоминают о сохранности ваших денежных средств путём перевода на какие-либо счета или заработке на инвестициях! – напоминает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

