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Жительница Иркутской области перевела мошенникам 3,5 млн

Жительница Иркутской области перевела мошенникам 3,5 млн
Происшествия, 
Она перевела их на «безопасные счета»

Накануне в полицию в Иркутской области обратились две женщины, ставшие жертвами мошенников.

53-летняя жительница города Усть-Кута рассказала, что преступник представился сотрудником крупной ресурсодобывающей компании и предложил заработать на инвестициях. Женщина через мобильные приложения перевела более 1,5 миллионов рублей на указанные счета. После перевода денег на связь с потерпевшей никто не выходил.

В этот же день 68-летнюю пенсионерку из Нижнеудинска ввёл в заблуждение лжесотрудник банка. Звонивший сообщил о попытках неизвестных оформить кредит на её имя. Спасая свои сбережения, женщина перевела на «безопасные счета» около 3,5 миллионов рублей.

В обоих случаях следователями возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

- Прекращайте телефонный разговор с неизвестными, которые представляются сотрудниками финансовых организаций и правоохранительных органов, если в разговоре упоминают о сохранности ваших денежных средств путём перевода на какие-либо счета или заработке на инвестициях! – напоминает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
мошенничество

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