На Братском водохранилище в Иркутской области утонул мужчина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Он купался, будучи пьяным



31 июля в районе яхт-клуба в заливе Пурсей Братского водохранилища в Братске утонул 51-летний мужчина. Его тело обнаружили очевидцы.



- При уточнении обстоятельств его гибели было установлено, что мужчина 1972 года рождения отдыхал на берегу залива в компании знакомых, употребляя алкоголь, после чего пошёл купаться. Обратно он не вернулся, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



В ведомстве ответили, что в этом месте купаться нельзя. На берегу установлены запрещающие знаки, информирующие об опасности.

