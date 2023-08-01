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На Братском водохранилище в Иркутской области утонул мужчина

На Братском водохранилище в Иркутской области утонул мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Он купался, будучи пьяным

31 июля в районе яхт-клуба в заливе Пурсей Братского водохранилища в Братске утонул 51-летний мужчина. Его тело обнаружили очевидцы.

- При уточнении обстоятельств его гибели было установлено, что мужчина 1972 года рождения отдыхал на берегу залива в компании знакомых, употребляя алкоголь, после чего пошёл купаться. Обратно он не вернулся, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

В ведомстве ответили, что в этом месте купаться нельзя. На берегу установлены запрещающие знаки, информирующие об опасности.
смерть утопление

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