Он купался, будучи пьяным
31 июля в районе яхт-клуба в заливе Пурсей Братского водохранилища в Братске утонул 51-летний мужчина. Его тело обнаружили очевидцы.
- При уточнении обстоятельств его гибели было установлено, что мужчина 1972 года рождения отдыхал на берегу залива в компании знакомых, употребляя алкоголь, после чего пошёл купаться. Обратно он не вернулся, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
В ведомстве ответили, что в этом месте купаться нельзя. На берегу установлены запрещающие знаки, информирующие об опасности.
На Братском водохранилище в Иркутской области утонул мужчина
Происшествия, Фото:
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